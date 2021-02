Últimas vagas para o Curso Técnico em Enfermagem Senac Rio Negro

Já está confirmada: a turma do curso Técnico em Enfermagem 2021 do Senac Rio Negro! Aproveite você também os últimos dias do desconto de 50% para matrícula antecipada.

Corra para o Senac Rio Negro e faça a diferença no mercado de trabalho com o curso Técnico em Enfermagem.

Matrículas até dia 07 de fevereiro ganham 50% de desconto na primeira mensalidade. E ainda, ganhe um chip com 20GB de internet por mês para estudar, até o fim do curso.

Não vai perder esta né? Matrículas pelo site www.pr.senac.br/tecnicos ou pessoalmente na unidade: Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova, das 08h às 21h (sem fechar para o almoço).

Serviço:

Senac Rio Negro

Endereço: Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova.

(47) 3641-3050 / Whats https://bit.ly/3kYRkHK

