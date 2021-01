Últimos dias para concorrer à bolsa de estudos gratuita de Inglês no Sesc

Encerra no próximo dia 25 de janeiro, o processo seletivo para bolsas de estudos nas turmas de Inglês do Sesc Rio Negro. Para participar, os interessados devem atender ao seguinte perfil: Ser trabalhador do comércio ou dependente deste trabalhador ou estudante da rede pública de ensino na educação básica; ter renda familiar bruta de até três salários mínimos, piso nacional (valor total de R$ 3.300,00).

As inscrições para bolsa de estudos poderão ser feitas diretamente no SESC Rio Negro ou pelo link https://www.sescpr.com.br/curso/ingles/

O curso tem foco na conversação e serão ofertadas aulas para adolescentes entre 11 e 14 anos. Uma das turmas será exclusiva para pessoas acima de 15 anos. O material didático da Cambridge será fornecido sem nenhum custo adicional.

Será realizado em módulos de 60h presenciais (ou online, conforme os decretos vigentes) com certificado, com aulas 2x na semana. As habilidades adquiridas estão de acordo com o padrão internacionalmente reconhecido de proficiência em um idioma.

Por que aprender Inglês é importante?

O conhecimento deste idioma abre muitas portas e gera melhores oportunidades, dominá-lo pode ser sinônimo de bom desenvolvimento no trabalho e prestígio na vida pessoal. O Inglês está muito presente em nosso dia a dia: no cinema, na música, na linguagem dos negócios, na informática. É hoje a língua do mundo globalizado, da internet e das redes sociais. Falar e escrever em inglês tornou-se um pré-requisito para muitas oportunidades de empregos e de estudo.

Não perca tempo. Participe! Até 25/01 no SESC RIO NEGRO (Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro – PR) ou pelo link https://www.sescpr.com.br/curso/ingles/

Outras informações pelo telefone 47 3641-8550.