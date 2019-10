Ultramaratonista Sérgio Pires correrá por 24 horas em uma esteira

Compartilhar no Facebook

Começou o desafio! O ultramaratonista Sérgio Rodrigo da Costa Pires correrá por 24 horas em uma esteira na Oxy Academia, em Rio Negro. O objetivo é correr o total de 150 km e arrecadar a quantidade de 150 brinquedos a serem doados a uma escola de Riomafra no Dia das Crianças.

O desafio já está sendo realizado e vai até às 16h do sábado. O público em geral está convidado a prestigiar o evento e doar um brinquedo para ajudar na ação, e também fazer com que o atleta consiga atingir o objetivo do desafio.

Na tarde desta sexta-feira muitos brinquedos já foram arrecadados.