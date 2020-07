Unicred União realiza doações de cestas básicas em Rio Negro e Mafra

No total, cooperativa destinou 20 toneladas de alimentos em Santa Catarina e no Paraná para marcar o Dia C, o Dia Internacional do Cooperativismo

A Unicred União doou 175 cestas básicas para hospitais e entidades de Mafra e Rio Negro que mantêm programas de responsabilidade social. Foram beneficiadas as seguintes instituições: Lar do Idoso de Rio Negro, Hospital Bom Jesus, Hospital São Vicente de Paulo, Lar da Georgete e Fundação Educandário Eurípedes Barnasulfo. Cada uma recebeu 35 cestas básicas, arrecadadas através da mobilização de cooperados e colaboradores da agência da Unicred União em Mafra. A ação faz parte da campanha Nossa União Faz Bem, uma iniciativa da cooperativa de crédito para marcar o 4 de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo, batizado no país como Dia de Cooperar ou Dia C.

Este ano, entidades das regiões de Santa Catarina e do Paraná onde a Unicred União tem agências receberam um total de 20 toneladas de alimentos. “No Dia C, colocamos em prática um dos princípios do cooperativismo: o interesse pela comunidade”, explica o diretor executivo da Unicred União, Marcelo Vieira Martins. “Entre outras iniciativas da cooperativa ao longo do ano, esta é uma forma de exercer o nosso compromisso de melhorar a qualidade de vida nas regiões onde atuamos”, acrescenta.

Com 19,5 mil cooperados, a Unicred União tem atuação nas regiões de Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú e Planalto Norte, em Santa Catarina, e Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná. A Unicred União integra a Unicred SC/PR.