Unidade de saúde Antônio Abdala José receberá obras de ampliação

Com o objetivo de aprimorar o atendimento humanizado e de qualidade à população, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará importantes obras de ampliação na Estratégia Saúde da Família (ESF) Antônio Abdala José, localizada na Rua Rodolfo Alois no bairro Alto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Por isso, a partir desta sexta-feira, dia 11, a unidade de saúde estará fechada para a realização da mudança temporária até que as obras sejam concluídas. A partir da segunda-feira, dia 14 de agosto, todos os atendimentos serão realizados na ESF Ayres Hirt, também localizada no bairro Alto. Em caso de dúvidas o cidadão pode obter mais informações através do telefone: 47 3642-0810.

A ampliação da ESF Antônio Abdala José vai marcar um avanço significativo no setor de saúde do município, abrangendo uma grande área geográfica que vai beneficiar milhares de pessoas. A unidade – que iniciou seus atendimentos no ano de 2001 – possui atualmente uma área de 168,12 m² e atende 2.863 usuários do bairro Alto. A equipe é composta por um enfermeiro, dois médicos, um dentista, dois técnicos em enfermagem, um técnico em saúde bucal, um auxiliar de saúde bucal, um atendente de farmácia e quatro agentes comunitários de saúde.

Após o término das obras, previstas para ocorrer em fevereiro do próximo ano, a unidade terá um ambiente de trabalho mais amplo para os atendimentos pertinentes a Atenção Primária. A equipe de trabalho poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar os grupos de paciente crônicos, gestantes e saúde mental, também a capacitação e reuniões em espaço adequado.