Unidade Fiscal do Município de Rio Negro subirá de R$ 3,57 para R$ 3,72 a partir de janeiro

O município de Rio Negro publicou esta semana no Diário Oficial do Município (DOM) o decreto 197/2020 que traz o novo valor da Unidade Fiscal do Município (UFM) para o exercício de 2021. A partir de janeiro a UFM passará de R$ 3,57 para R$ 3,72.

O reajuste de 4,31% vai impactar tributos como Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e taxas de emissão de alvarás. O novo valor da Unidade Fiscal também vai atingir valores de juros, multas e penalidades tributárias e administrativas.

Aqueles que tem dívidas com o município tem até o dia 31 (quinta-feira) para realizar os pagamentos com base na UFM 2020 (R$ 3,57), a partir do dia 1° de janeiro de 2021 elas serão reajustas com base no novo valor da Unidade Fiscal Municipal.