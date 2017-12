Uninter Rio Negro oferece cursos de extensão com preços acessíveis

Compartilhar no Facebook

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Há cursos a partir de R$ 20,00 com parcela única. A carga horária é a partir de 16 horas/aula e as aulas são digitais. O aluno pode estudar através do celular, notebook e tablet.

São diversas opções de cursos nas áreas: Gestão pública, Política, Jurídica e Segurança, Saúde, Biociência, Meio Ambiente e Humanidades.

Acesse o site e faça a sua inscrição: www.uninter.com/extensao

Ligue e saiba mais: Uninter Rio Negro: (47) 3642-0424. Uninter Itaiópolis: 3652-1257

O polo Rio Negro da Uninter fica localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 773, no Centro de Rio Negro (em frente à Unimagem).