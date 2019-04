Unopar Rio Negro terá palestra gratuita sobre a Reforma da Previdência

Em comemoração ao Dia do Assistente Social, a Unopar Rio Negro irá realizar no dia 15 de maio, a palestra “Aspectos Gerais da Proposta de Reforma da Previdência”.

Local: Salão Nobre do Colégio Bom Jesus São José

Inscrições pelo site: encurtador.com.br/nvFU3

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite integral.

Público Alvo: Geral. Certificado de 2 horas para acadêmicos de Serviço Social, Administração, Ciências Contábeis e Direito.

Cronograma:

19h30 – Abertura do Evento

20h00 – Palestra sobre “Aspectos Gerais da Proposta de Reforma da Previdência”, ministrada pelo Dr. José Eneas Kovalczuk Filho – Representante do Instituto dos Advogados Previdenciários IAPE

21h30 – Coffee Break

22h00 – Encerramento

Conheça o palestrante:

Dr. José Enéas Kovalczuk Filho

Possui mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (2013). Atualmente é professor da Universidade do Contestado – UNC – Mafra/SC e da Escola da Magistratura do Trabalho – EMATRA 9a Região – Curitiba/PR, participante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, participante do Instituto dos Advogados Previdenciários, Presidente da Comissão de Previdência Rural do IAPE – Conselho Federal 2015-2017 e 2017-2019, ex-conselheiro titular da 26 subseção- 2010-2012 – Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, recebeu Título de Honra e Mérito pelos trabalhos realizados no Parlamento Brasileiro junto a proposta de reforma da Previdência no Brasil pelo IAPE. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito da Seguridade Social, Direito Previdenciário, Trabalhador Rural. (Texto informado pelo palestrante)