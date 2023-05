Vacina bivalente está disponível nas unidades de saúde de Rio Negro

Em Rio Negro a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está disponível em todas as unidades de saúde para toda a população acima de 18 anos.

Podem receber a dose bivalente quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose.

“Estamos preocupados com a vacinação da bivalente porque agora estamos próximos do inverno e os vírus respiratórios circulam com mais força nesse período. Precisamos continuar vacinando, temos doses disponíveis e podemos avançar ainda mais nessa imunização”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. Ainda segundo ele, o fim do status de emergência sanitária da pandemia, declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), não altera a necessidade de manter o calendário vacinal em dia.

Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde.

A vacinação é fundamental para minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença. O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação para resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. As vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo.

Em vídeo, o médico clínico geral e ultrassonografista Dr. Rodrigo Otávio Gondro reforça a importância da vacinação. Assista:

GRIPE – Em conjunto com a imunização contra a Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a necessidade de vacinação contra a gripe Influenza. As vacinas podem ser aplicadas juntas, em adultos e adolescentes acima dos 12 anos de idade.

O objetivo de ambas as campanhas é vacinar o maior número de pessoas pertencentes a grupos específicos, determinados pelo Ministério da Saúde, inclusas no Plano Nacional de Imunizações (PNI).

As duas doenças, a gripe e a Covid-19, são síndromes respiratórias agudas graves (SRAG) virais e afetam o sistema respiratório. Nesta época do ano os casos aumentam consideravelmente e preocupam gestores da saúde pública pela demanda em unidades de pronto atendimento e hospitais.

A vacina é o fator maior de proteção disponível atualmente, que ajuda a evitar o agravamento dessas doenças. As campanhas e a adesão da população são fundamentais para um cenário epidemiológico favorável.

A Vigilância Epidemiológica de Rio Negro divulgou o cronograma da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 2023. Até o dia 31 de maio a vacinação estará disponível ao público prioritário: