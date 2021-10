Vagas gratuitas: SENAC Rio Negro oferece curso técnico em enfermagem, radiologia e gastronomia

Compartilhar no Facebook

Para quem estava buscando uma oportunidade de fazer um curso técnico de qualidade de forma gratuita, chegou a hora! O Senac Rio Negro abriu as inscrições para as turmas de cursos técnicos 2022 e disponibilizará seis vagas gratuitas.

A unidade está ofertando os cursos de Técnico em Enfermagem (noturno), Técnico em Radiologia (matutino) e a novidade para o próximo ano o curso Técnico em Gastronomia (noturno), sendo duas vagas gratuitas ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As vagas são destinadas a pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos federais. O candidato também deverá comprovar idade mínima e escolaridade conforme requisitos do curso.

Para concorrer a uma vaga basta conferir atentamente o edital e candidatar-se pelo site www.pr.senac.br/tecnicos ou presencialmente na unidade do Senac Rio Negro até o dia 22 de outubro.

CONFIRA AS VAGAS GRATUITAS – SENAC RIO NEGRO:

Técnico em Enfermagem – Noturno – 2 vagas Técnico em Radiologia – Matutino – 2 vagas Técnico em Gastronomia – Noturno – 2 vagas

Mais informações:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Senac Rio Negro

Telefone: (47) 3641-3050 / (47) 99166-6511 whatsapp

Endereço: Marçal José Pereira, 100, Estação Nova. Rio Negro PR