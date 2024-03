Vai viajar? Confira o alerta para importância da manutenção preventiva

As ocorrências envolvendo pane mecânica aumentam em até 43% nos feriados em comparação a dias normais

A Arteris Litoral Sul estima que neste feriado de Páscoa mais de 970 mil veículos transitem pelos 356,6 quilômetros de trecho concedido que vai de Curitiba/PR até Palhoça/SC, passando pelas rodovias BR-116/PR, BR-376/PR e BR-101/SC. Para isso a concessionária preparou uma Operação Especial, com incremento operacional, de modo a atender o fluxo até 30% maior, se comparado a dias normais.

Previsão de fluxo

Quinta-feira (28/03): 11h-20h

11h-20h Sexta-feira (29/03): 08h-12h

08h-12h Sábado (30/03): previsão de fluxo normal

previsão de fluxo normal Domingo (31/03): 10h-19h

10h-19h Segunda-feira (01/04): previsão de fluxo normal

Alerta para o aumento de panes mecânicas

A concessionária faz um alerta aos motoristas para a manutenção preventiva, que deve estar em dia, especialmente ao fazer viagens mais longas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Um estudo feito pela Arteris Litoral Sul demonstra que as ocorrências envolvendo panes em veículos aumentam em períodos de feriados prolongados, comparando a dias normais.

Somando os atendimentos a panes mecânicas dos três últimos feriados prolongados (15 de novembro, final de ano e Carnaval), foram mais de 6.200 ocorrências, um aumento de 43%, em comparação ao mesmo período em dias comuns.

Para José Júnior, gerente de Operações da Regional Sul da Arteris, manter os itens de segurança dos veículos revisados é essencial. “Os motoristas devem fazer uma programação antes de sair para a rodovia, independente de dirigir caminhões ou carros de passeio. É comum encontrarmos em campanhas realizadas em parceria com a PRF, veículos com problemas graves de manutenção, como pneus sem condições de trafegar e freios desgastados, além falta de óleo, água e combustível”.

Em caso de pane mecânica, a concessionária orienta o motorista a parar em local seguro. Em seguida, colocar a sinalização adequada (triângulo), a pelo menos 30 metros de distância do veículo, acenda o pisca-alerta e ligue para o atendimento da concessionária no 0800 725 1771.

Antes de pegar a estrada, faça uma manutenção preventiva no veículo e lembre-se de conferir os seguintes itens:

📌 Condições dos pneus e do estepe. Se possível, faça o rodízio ou a troca, se for verificado o desgaste;

📌 Alinhamento da direção;

📌 Balanceamento das 4 rodas;

📌 Freios, com a troca das pastilhas ou do fluído caso haja a necessidade;

📌 Palhetas limpadoras dos vidros dianteiro e traseiro;

📌 Correias do motor;

📌 Extintor de incêndio (prazo de validade e necessidade de recarga ou troca);

📌 Nível dos fluídos em geral (água, óleo, freio, etc);

📌 Possíveis vazamentos;

📌 Lâmpadas em geral.

Toda a operação nas rodovias será coordenada 24 horas por profissionais que trabalham no Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Litoral Sul. As equipes da concessionária estão de prontidão 24h por dia para atender os usuários nas rodovias, disponibilizando 14 ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, 11 viaturas de inspeção, 14 guinchos leves e seis pesados para remoção de veículos. Os motoristas ainda contam com nove Bases de Atendimento ao Usuário com Wi-Fi, banheiros, fraldário e água ao longo do trecho.