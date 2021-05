Uma vakinha online está sendo realizada para ajudar a rionegrense Rosa Maria dos Santos, que teve derrame no globo ocular e por isso perdeu a visão do olho direito. Agora, Rosa precisa fazer um procedimento com injeções durante três meses. O custo de cada injeção é R$ 5.000,00. Rosa é aposentada e não consegue arcar com os custos, e o SUS não faz esse tipo de procedimento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Clique e colabore com qualquer valor: https://vaka.me/2059271