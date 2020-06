Vans estão fazendo o transporte público emergencial em Rio Negro

Começou ontem – terça-feira (9) – o serviço de transporte de passageiros tipo lotação em Rio Negro. Vans estão autorizadas a prestar o serviço no perímetro urbano e ônibus na linha da Fazendinha.

A autorização se deu por meio de credenciamento, visto que diferente de Mafra onde o governo do estado de Santa Catarina suspendeu os serviços de transporte de passageiro, em Rio Negro não tinha o impedimento.

O município até tentou, ainda no mês de maio, o retorno do transporte por meio da Santa Clara, que não manifestou interesse em retornar com os serviços sem um possível aumento de passagem, conforme dito em nota pela própria administração municipal.

Com a negativa da empresa a Prefeitura deu início ao processo de contratação do serviço pelo modelo de credenciamento. A decisão foi tomada de liberar o transporte tipo lotação antes da decisão da empresa Viação Santa Clara encerrar suas atividades.

Segundo o edital de credenciamento os serviços serão prestados em três rotas urbanas com o valor de R$ 3,75 e uma no interior como valor de R$ 6,00, com 4 vans operando com 50% de sua capacidade, respeitando o distanciamento social, onde os passageiros serão obrigados a fazer uso de máscaras e os veículos deverão ofertar álcool em gel para os usuários. Os idosos deverão portar suas carteirinhas e terão o direito de usar o transporte normalmente, custeado pelo município.

– Roseira, Mig Atacarejo, Souza Cruz, Rodoviária, Colégio Caetano, praça João Pessoa, Supermercado Mig, Souza Cruz, Mig Atacarejo, Roseira;

– Universal, Mig Atacarejo, Souza Cruz, Rodoviária, Colégio Caetano, Hospital Bom Jesus, Praça João Pessoa, Igreja Bom Jesus, Fórum, Supermercado Mig, Souza Cruz, Mig Atacarejo, Universal;

– Praça João Pessoa – Igreja Bom Jesus – Corpo de Bombeiros – Delegacia – Churrascaria Fronteira – Cras São Judas Tadeu – Madem – Calhas Nizer – Gal Poste – Igreja Nossa Senhora Aparecida – Souza Cruz – Rodoviária – Colégio Caetano – Praça João Pessoa; e

– Linha da Fazendinha (interior)

* Horários sujeitos a alteração.