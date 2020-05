Veja a passagem dos satélites Starlink nesta segunda-feira (18)

A Starlink é um projeto da empresa americana SpaceX. Trata-se de um desenvolvimento de constelações de satélites em andamento para criar uma plataforma de baixo custo e alto desempenho que terá o sistema de Internet de banda larga mais avançado do mundo. Com desempenho que ultrapassa em muito o da Internet via satélite tradicional e uma rede global sem limitações de infraestrutura de solo, a Starlink fornecerá Internet de banda larga de alta velocidade em locais onde o acesso não é confiável, caro ou completamente indisponível.

A constelação consistirá em milhares de pequenos satélites produzidos em massa em baixa órbita terrestre, trabalhando em combinação com transceptores terrestres. Essa formação de constelação de satélites gera um espetáculo para quem admira o céu noturno.

Nesta segunda-feira (18) a população de Rio Negro-PR, Mafra-SC e região poderá visualizar a passagem de parte dos satélites Starlink a partir das 18h45 aproximadamente. A passagem terá a duração de seis minutos. Para visualizar basta olhar para o noroeste (azimute de 320 graus, próximo de onde o Sol se põe) para o sudeste. A passagem terá a elevação máxima de 88 graus, o que proporcionará uma boa visualização.

AZIMUTE E ELEVAÇÃO

Para que você encontre um objeto no céu, seja a ISS, um satélite ou planeta, é usado um sistema de coordenadas, conhecido como Coordenadas Altazimutais .

Apesar do nome complexo, na realidade são fáceis de entender e se valem de conceitos simples: o Azimute e a Elevação.

O azimute e a elevação são coordenadas locais, ou seja, valem somente para determinado local de observação. Valores válidos para São Paulo, por exemplo, serão diferentes para valores válidos para Goiânia, etc.

Uma vez que você compreenda (é fácil) o conceito apresentado, saberá para onde olhar para ver a Estação Espacial, Planetas, Iridium Flare, etc. Como exemplo, vamos supor que você deseja ver a Estação Espacial Internacional, que em determinado dia poderá ser vista no azimute de 45 graus com elevação de 55 graus.

AZIMUTE

Lembra-se dos Pontos Cardeais e dos valores marcados em uma bússola? Então já tem 90% do caminho andado!

O Azimute é o valor em graus contado a partir do Norte, no sentido dos ponteiros do relógios, e que indica um ponto qualquer no horizonte. Os valores de azimute variam de zero a 360 graus. O requisito básico para conhecer um determinado azimute é saber onde fica o Norte. Para isso você vai precisar de uma bússola.

ÂNGULO DE ELEVAÇÃO

Da mesma maneira que o azimute, a elevação de um objeto no céu também é medida em graus e nada mais é do que a altura do objeto (satélite, planeta, etc) acima da linha do horizonte.

Os valores do ângulo de elevação variam desde zero grau quando o objeto está sobre a linha do horizonte até 90 graus, quando está exatamente sobre nossa cabeça. Esse ponto é conhecido como Zênite.

A ilustração acima exemplifica o conceito e mostra onde achar a Estação Espacial citada no exemplo, no ângulo de elevação de 55 graus.