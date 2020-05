Você se lembra do suposto OVNI em Riomafra?

No ano de 2011 uma notícia agitou a cidade de Rio Negro-PR, Mafra-SC e a comunidade ufológica. Através do canal Notícia do Leitor do portal Click Riomafra, uma informação de suposto objeto voador não identificado (OVNI) em Riomafra foi publicada por um internauta. Fotos e vídeos foram publicados e mostram o objeto próximo ao rio Negro.

O assunto repercutiu na época e até hoje intriga muitas pessoas. Mas o assunto também é considerado como uma grande brincadeira por muitos. O fato é que o assunto mexe com a imaginação das pessoas.

A charge é do ilustrador mafrense Christian Komochena, publicada em 2011.