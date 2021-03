Veja como ajudar na campanha Páscoa Solidária do Circo Social

Realizada pelo Circo Social, a ação visa a estimular a solidariedade e beneficiar crianças carentes de Riomafra

Multiplicar a felicidade de milhares de pessoas. É com essa intenção que o Circo Social realiza mais uma edição da campanha Páscoa Solidária. A iniciativa tem como objetivo mobilizar a comunidade em geral para a doação de chocolates, doces em geral e alimentos não perecíveis em geral que serão destinados às comunidades carentes de Mafra e Rio Negro, atendidas pelo projeto.

COMO COLABORAR

A arrecadação ocorrerá do dia 08 até 31 de março, tendo como ponto de coleta o Circo Social, situado na Rua São João nº 178, Centro I Baixada, a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 11h e das 13h às 17h.

As doações também podem ser agendadas para retirada pela equipe do Circo Social pelo telefone 3271-9035 (fixo Mafra) e 98496-1539 (WhatsApp).

A ação faz parte de um calendário de iniciativas que buscam, a partir de datas comemorativas, sensibilizar e despertar a solidariedade. Somando todas as edições, a Páscoa Solidária do Circo Social já beneficiou aproximadamente cinco mil crianças.

CONCURSO CULTURAL

Neste ano o Circo Social lançou um concurso cultural para a Páscoa. Para participar basta criar uma frase de até três linhas com o tema “O que a Páscoa significa para você?”.

Regulamento e premiação:

De caráter exclusivamente cultural e recreativo, o concurso não está subordinado a qualquer modalidade de sorte, risco, ou pagamento. Para participar, basta retirar a ficha padrão disponível no Circo Social (no endereço citado anteriormente) e entregar preenchida até o dia 31 de março. A ficha padrão do concurso também pode ser impressa no site www.circosocial.org

Estarão aptas para participar do concurso crianças e adolescentes, tendo como idade limite 12 anos.

O concurso terá como avaliação a criatividade e originalidade perante o tema proposto. Os prêmios oferecidos são intransferíveis e não poderão ser trocados por dinheiro. Uma comissão julgadora, formada por voluntários do Circo Social, irá analisar e escolher o melhor desempenho diante do tema, seguindo os critérios de avaliação.

O ganhador deste concurso será comunicado por telefone e seu nome será divulgado no site do Circo Social, nas redes sociais e na imprensa parceira do projeto.

A premiação para o 1º lugar será uma cesta de Páscoa e para o 2º lugar um vale compras de R$ 100,00.