Visite a exposição “A história contada através dos imóveis antigos de Rio Negro”

Na noite desta quarta-feira (03), foi realizada a abertura da exposição “A história contada através dos imóveis antigos de Rio Negro” no Arquivo Público Municipal de Rio Negro Maria da Glória Foohs. O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes do Conselho de Políticas Culturais de Rio Negro e munícipes apaixonados pela cultura.

A importância do projeto do Inventário do Patrimônio Cultural dos Imóveis Antigos de Rio Negro foi ressaltada ao público presente. Na ocasião também foi apresentado o projeto da “Estação Ecológica do Contestado”, que tem como objetivo preservar o rio Negro e toda a natureza em volta. O projeto é idealizado pelo Rotary Club Riomafra e terá o apoio do executivo municipal e de voluntários que apoiam a causa.

VISITE

A exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 08h30 às 16h30. As fotos destacam detalhes dos imóveis antigos que compõem a cidade de Rio Negro.

Regulamentado pelo Decreto Nº 049/2013, o Arquivo Público está situado na Travessa Sete de Setembro, em frente à Praça João Pessoa no Centro de Rio Negro.

O local possui um grande acervo de fotos e documentos históricos disponíveis para consulta pública. É coordenado pela profissional Geórgia Von Linsingen Steffens. Agendamentos para visitas em grupo podem ser feitos através do telefone: 3645-0623.

