XI Conferência Municipal de Assistência Social é realizada em Rio Negro

A Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social realizou na última quinta-feira (12) a XI Conferência Municipal de Assistência Social.

No evento foi abordado o tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social” e outros cinco eixos.

O evento foi um sucesso de participação, contando também com transmissão ao vivo e seguiu todos os protocolos de segurança contra o coronavírus.