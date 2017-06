Federação Catarinense de Futebol realiza reunião do Catarinense da Série B

A sede da Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SCCLUBES) em Florianópolis recebeu na tarde da última quarta-feira, presidentes dos clubes, que disputarão a Série B do Catarinense de 2017.

A reunião foi comandada pelo presidente, Luiz Henrique Martins Ribeiro da SCCLUBES e contou com a participação de sete representantes dos dez clubes, que disputarão o Campeonato Catarinense da Série B de 2017.

CLUBES – Os 10 clubes que estarão brigando pelo titulo da Série B de 2017, são eles, Guarani de Palhoça, Camboriú, Barra de Itajaí, Concórdia, Juventus de Jaraguá do Sul, Marcílio Dias de Itajaí, Hercílio Luz de Tubarão, Operário de Mafra, Jaraguá e Fluminense de Joinville.

Foram vários assuntos discutidos entre os participantes, onde uma das novidades apresentado pelo presidente da associação, foi a proposta de televisionar os jogos da Série B, através da Internet, num canal a ser criado pela SCCLUBES.

Outro assunto bastante discutido foi à arbitragem e teve a participação do Diretor de Arbitragem da FCF, Marco Antônio Martins. O diretor apresentou as mudanças que serão implantadas no Departamento de Arbitragem da FCF, através de uma palestra gratuita com os instrutores dos clubes.

Ficou acertada a criação do Troféu Craque da Série B, ficando definido que os clubes participarão da escolha da seleção, indicando uma para o turno e outra para o returno. O clube não poderá votar em uma atleta de sua equipe. A novidade deste ano será a eleição do Craque Revelação do campeonato.

O início da Série B está marcado para 02 de julho, onde o Operário de Mafra estreia contra a Camboriú no estádio 16 de Abril em Itaiópolis.

Haverá turno e returno, sendo que de cada fase haverá um campeão. Se forem diferentes os vencedores, haverá a terceira fase, que será disputada em formato de semifinais (quatro melhores colocadas), classificando os dois melhores para as finais.

Se o mesmo clube vencer turno e returno, será automaticamente o campeão da Série B de 2017 e acesso garantido para a Série A em 2018.