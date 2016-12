Vila Prado estreia contra Ouro Verde de Mafra na 17ª Copa Serju de Futebol Sênior

No último dia 17 de dezembro na bonita sede da Sociedade Esportiva e Recreativa Juventude do Butiá do Braz (SERJU), interior do município de Mafra, aconteceu o congresso técnico da 17ª edição da Copa Serju de Futebol Sênior.

Este congresso técnico definiu como é de praxe as oito equipes participantes, dentre elas a Vila Prado de Quitandinha, atual campeã, estará participando pela segunda vez, bem como a composição das chaves e o inicio do campeonato.

A equipe da Vila Prado em busca do bicampeonato, representando a cidade de Quitandinha, neste tradicional campeonato de futebol Sênior, onde iniciou no ano de 2001, já conheceu seu adversário da estreia, será o Ouro Verde de Mafra.

CHAVES

Estas oito equipes através de sorteio foram divididas em duas chaves, ficando assim compostas.

Chave A: Vila Prado de Quitandinha (campeã de 2016), Ajax de Canoinhas, Grêmio Saltinho de Mafra e Pinheiros de Itaiópolis.

Chave B: Planeta Couro de Papanduva (vice-campeã de 2016), Center Collor de Rio Negro, Amigos do XV de Rio Negro e Ouro Verde de Mafra.

OBS: As equipes da chave A, enfrentam da chave B em turno único, se classificando as quatro melhores colocadas para as semifinais na somatória dos pontos.

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO

Esta 17ª edição da Copa Serju de Futebol Sênior distribuirá as quatro melhores colocadas um total de 3.000,00, sendo que o campeão recebe R$ 1.400,00 o vice-campeão R$ 750,00 o terceiro colocado R$ 500,00 e o quarto colocado R$ 300,00.

PRIMEIRA RODADA

A primeira rodada será realizada no dia 05 de fevereiro de 2017, abrindo o calendário esportivo mafrense com os seguintes jogos.

08h45min – Center Collor de Rio Negro x Pinheiros de Itaiópolis

10h40min – Vila Prado de Quitandinha x Ouro Verde de Mafra

SEGUNDA RODADA

A segunda rodada acontece no dia 12 de fevereiro, com destaque para o confronto entre Planeta Couro e Ajax.

08h45min – Amigos do XV x Grêmio Saltinho de Mafra

10h40min – Planeta Couro de Papanduva x Ajax de Canoinhas