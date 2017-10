Processo seletivo para trabalhar no Colégio Militar de Joinville inicia na segunda-feira (30)

A Polícia Militar de Santa Catarina abriu as inscrições para o processo seletivo para profissionais que irão atual no colégio militar de Joinville os cargos de: professor; pedagogo; psicopedagogo; psicólogo escolar; orientador educacional; supervisor escolar; assistente técnico pedagógico e bibliotecário.

As inscrições estarão abertas do dia 30 de outubro, próxima segunda-feira, a 10 de novembro de 2017. A taxa de inscrição custa R$100. Para participar, é necessário fazer a inscrição no site da Polícia Militar catarinense.

Clique aqui e faça a sua inscrição

Na inscrição, o candidato deverá optar por somente um cargo ou função. Para participar do processo de seleção é necessário ter mais de 18 anos, ser detentor de diploma de graduação de nível superior, específico ao cargo em que pretende atuar; ter sanidade mental e capacidade física;estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; além de não ter sido condenado por crime doloso, com sentença condenatória transitada em julgado.

VAGAS ADMINISTRATIVAS:

Assistente Técnico Pedagógico

Bibliotecário

Psicopedagogo

Psicólogo Escolar

Orientador Educacional

Supervisor Escolar

VAGAS DE PROFESSORES: