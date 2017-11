No último mês de outubro ocorreu na cidade de Itaiópolis, na sede do Lyons clube, palestra sobre produção de SILAGEM de alta qualidade, promovido pelo Sindicato Rural de Itaiópolis em parceria com a Agrorural e Cooperativa Agrária, cotando com a participação de 120 pecuaristas do nosso município e região, onde teve a presença do renomado palestrante do Brasil Mikael Neumann.