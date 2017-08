Professores municipais de Itaiópolis capacitados

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Itaiópolis estabeleceu no início do ano, a parceria com o SENAR (Secretaria Nacional de Aprendizagem Rural) / Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a fim de proporcionar capacitação a seus profissionais nos mais diversos temas.

Nos dias 25 e 26 de julho deu-se início a curso para os professores, com o tema “Floricultura”, sob a orientação da instrutora Daniely.

Nestes mesmos dias ocorreu o curso de “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”, sob a orientação da instrutora Larissa, às merendeiras e membros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar). Com o objetivo de atingir o maior número de profissionais, o referido curso foi dividido em duas partes, com a continuidade nos dias 27 e 28 de julho de 2017.

Agradecemos a presença do Prefeito Reginaldo José Fernandes Luiz e do Presidente do Sindicato Rural de Itaiópolis, Mauro Kazmierczak que participaram da abertura dos eventos e convidamos desde já as instrutoras para retornarem o nosso Município.