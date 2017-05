Secretaria Municipal de Educação – Resgatando a Nossa Cultura

O Programa Conectando os Saberes tem como objetivo primordial relacionar os conteúdos teóricos com situações reais, significando-os à luz das vivências da comunidade de entorno da escola.

Sua base metodológica funda-se na aprendizagem baseada em problemas, sendo que, considerando as necessidades e especificidades do município de Itaiópolis, estas foram relacionadas ao resgate da cultura local e ao sentimento de pertencimento da população, valorizando os potenciais turísticos e econômicos da região.

Os professores mobilizadores do programa buscam trabalhar intencionalmente a organização de atividades, preferencialmente interdisciplinares, para concretização efetiva dos objetivos propostos pelo programa e pelos projetos vinculados à ele.

A intencionalidade do projeto foi apresentada aos professores mobilizadores, que participaram ativamente na construção dos projetos e planos de aula, que serão trabalhados ao longo do ano letivo.

Durante o ano, uma vez por mês os professores se encontram para redefinir ações, buscar maior bagagem teórica. No mês de maio, os professores do Conectando Saberes reuniram-se Casa Polaski para a participação na oficina sobre duas técnicas: “Pêssankas e “e “Wycinanki”, com os professores Maurício e Baltazar. Contamos também com a participação de Carla Pietrovski, Amanda Semmer e Raquel Zanelatto. O próximo encontro já está marcado, também na Casa Polaski.

E para finalizar a noite, brindamos com um café à moda da casa.