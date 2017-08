Noite cultural na Vila Nova resgata história do bairro

Os 100 anos de Mafra será comemorado pelos moradores do bairro da Vila Nova com uma noite cultural, programada para acontecer no dia 1º de setembro, a partir das 19h30min, na Sociedade Concórdia Vilanovense. O evento contará com diversas atrações cujo objetivo é reunir a comunidade para rememorar sua história que é anterior a 1917.

Para a ocasião estão sendo preparadas apresentações de peças musicais, de danças e do resgate histórico que vem sendo realizado junto à comunidade. Haverá ainda exposição de fotos entre outras atrações. A organização é do grupo Dorfstimmen e apoiadores.

A finalidade da Noite Cultural é aproveitar o aniversário dos 100 anos de Mafra para despertar e estimular o interesse dos moradores pela história do lugar em que vivem. “Só assim podemos mobilizar a comunidade para juntos fazermos da Vila Nova e de Mafra um lugar melhor para se viver”, declararam os organizadores. Segundo eles “é fundamental conhecer o legado que nos foi deixado para que, no processo de construção cotidiana da nossa história, possamos construir um legado para quem vem depois de nós”.

Para ingresso está sendo estimulada a solidariedade Vilanovense pedindo um quilo de alimento não perecível que será doado às instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Mais informações pelos telefones (47) 3643-1362 ou 9 9952-1433.