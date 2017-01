PM de Mafra prende dupla com motocicleta roubada em Monte Castelo

Compartilhar no Facebook

Na tarde da segunda-feira (09/01), após receber denúncia de um possível assalto a estabelecimento comercial no município de Monte Castelo, equipes da policia militar daquele município e de Mafra, realizaram o monitoramento de uma residência utilizada pelos suspeitos e em determinado momento foi avistado dois masculinos saindo do local com uma motocicleta Honda Twister sem placas.

Foi iniciado acompanhamento da motocicleta a qual empreendeu fuga e em determinado momento os agentes abandonaram a motocicleta e adentraram em uma residência, onde foram presos em flagrante pelos policiais militares. Em consulta ao chassi da motocicleta foi constatado registro de furto/roubo em Curitiba.

Os agentes e a motocicleta foram encaminhados para a Delegacia de Policia para as demais providencias. Ainda durante o atendimento, foi constatado que o proprietário da residência em que os agentes adentraram, estava com mandado de prisão ativo pela comarca de Papanduva, o qual também foi preso e entregue ao Presidio Regional de Mafra.