URGENTE! Fuga de presos na delegacia de Rio Negro

Vinte presos fugiram da cadeia de Rio Negro no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 13h.

Os presos teriam serraram o cadeado de uma das portas e na sequência tomaram conta do pátio da delegacia. No momento em que uma policial chegava ao local, alguns dos presos pegaram o carro (Fiat/Palio da cor vermelha com placas de Rio Negro ASH 7384) da profissional o carro e fugiram. Um carro Golf da cor preta também foi roubado na Vila Zelinda. Os demais fugiram a pé. Até as 16h desta quarta-feira quatro fugitivos haviam sido localizados. A polícia de Rio Negro, Mafra e região está mobilizada em todas as regiões das cidades.

Fiquem atentos! Qualquer informação pode ser passada para a polícia através do número 190.

Mais informações serão publicadas em breve.

Veja abaixo fotos dos foragidos da cadeia de Rio Negro. Fonte: Rádio Difusora de Rio Negro/Divulgação.