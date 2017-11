Exposição fotográfica conta história da família Nicolau Bley em Rio Negro

Na oportunidade ocorreu a entrega de uma carta ao embaixador de Luxemburgo no Brasil, Carlo Krieger e ao Cônsul Geral de Luxemburgo em São Paulo, Jen Eichbaum

Na tarde do último sábado 11, aconteceu a abertura da exposição “Legado de Nicolau Bley e Descendentes”, no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs em Rio Negro.

A exposição fotográfica remonta a história de Nicolau Bley, quando imigrou de Luxemburgo para o Brasil em 1828, sua trajetória em Rio Negro e a de seus descendentes, que marcaram história atuando na gestão pública, no comércio e na área militar.

Na oportunidade ocorreu a entrega de uma carta ao embaixador de Luxemburgo no Brasil, Carlo Krieger e ao Cônsul Geral de Luxemburgo em São Paulo, Jen Eichbaum. A carta apresenta a intenção do pacto de Cidades Irmãs entre Feulen – Luxemburgo e Rio Negro – Paraná, Brasil. Promovendo a cooperação técnica e a aproximação cultural, turística e educacional ente ambas as cidades.

Na ocasião também foram descerradas as placas comemorativas em homenagem a Família Bley e a do Logradouro Nicolau Bley para evidenciar este importante colonizador de nossa cidade na praça João Pessoa.

Estiveram presentes na solenidade o Embaixador de Luxemburgo no Brasil, Carlo Krieger; o Cônsul Geral de Luxemburgo em São Paulo, Jen Eichbaum; autoridades políticas rionegrenses, comandante da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, Major Eduardo Faraco de Souza Bezerra e o comandante da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, Major Christopher Rudolf Froehner.