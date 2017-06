Compartilhar no Facebook

No próximo sábado (24), ocorre na Sociedade União Fuchs, em Rio Negro, o II Jantar Dançante A Dama e o Vagabundo em prol do Abrigo de Cachorros Amigo Fiel do Clube Ecológico Canforeira. O evento terá início às 20h.

A animação será com a dupla Lucas e Michel. O valor do ingresso custa R$ 35,00 por pessoa. Crianças de até 7 anos de idade não pagam.

Mais informações podem ser obtidas através do número: (47) 3643-6666 (com Thiago).