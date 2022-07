Atenção para nova sinalização na rotatória dos Correios de Mafra

Visando melhorar a fluidez dos veículos na rotatória dos Correios e na Rua Marechal Floriano Peixoto, a Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Trânsito do Município de Mafra (DETRAMM) realizou na quarta-feira, 13, reforço na sinalização horizontal com pinturas na via, e vertical com a colocação de placas.

Tal ação se fez necessária, uma vez que muitos motoristas não utilizam da mesma corretamente, parando nela. Vale lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que a preferência de passagem, no caso de rotatórias, é dos veículos que já estiverem trafegando por elas. O CTB informa ainda, no artigo 215, que deixar de dar preferência de passagem a veículos que estiverem circulando por rodovia ou rotatória pode gerar infração grave e multa.

Observe a Sinalização

O DETRAMM orienta quanto à sinalização na rotatória:

– veículos que estiverem na rotatória têm a preferência;

– para quem estiver na Rua Marechal Floriano Peixoto e continuar seguindo a via, há sinalização de PARE antes de entrar na rotatória;

– para quem estiver descendo a Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina do Celeiros até a rotatória, a direita é livre para adentrar na Av. Coronel José Severiano Maia;

– fica proibida a parada completa do veículo dentro da rotatória.