Aulas estão suspensas em Rio Negro e Mafra a partir desta quarta-feira

Nos dois municípios, a partir de hoje, as aulas serão suspensas, em Mafra pelo período de 30 dias e em Rio Negro pelo prazo indeterminado, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação. O que também foi recomendado a instituições de ensino particular.

A Universidade do Contestado – UnC suspendeu suas aulas nesta segunda-feira (16) até o dia 22 (domingo) quando será reavaliada a situação. A suspensão é valida também para os Colégios Universitários Mafrense e Realização; cerimônias oficiais como formaturas, inaugurações e sessões solenes; assim como para as atividades em clínicas, núcleos e museus, como o Museu da Terra e da Vida.

