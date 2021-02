Campo do Tenente terá eleição para uma vaga para conselheiro tutelar

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Campo do Tenente convida toda a comunidade com domicilio eleitoral no município para votar nas Eleições Suplementares do Conselho Tutelar no dia 28/02, na Escola Municipal Professor Gunther Urban, das 8h às 17h. Solicitamos que os eleitores se dirijam ao local de votação com o título de eleitor, documento de identificação com foto e caneta. É obrigatório o uso de máscara e o respeito ao distanciamento social, evitando aglomerações.

A votação será manual com cédulas e cada eleitor poderá escolher somente um candidato.

São candidatos a membro suplente do Conselho Tutelar:

101 – Larissa Moreira

104 – Lorran Padilha

105 – Sonia Maria Doria

Escolha democrática para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Participem!