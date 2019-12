Centro de Convivência do Idoso é inaugurado em Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 11/12/2019

Os eventos da terceira idade acontecem todas as quartas-feiras com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, comandada pela secretária Nice Quege

Compartilhar no Facebook

1 de 3

O prefeito Jorge Luiz Quege, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, entregou na quarta-feira (04) para a coordenadora do Grupo Lenira Avila o Centro de Convivência do Idoso.

O prédio foi totalmente reformado usado somente a estrutura, segundo o secretário de Obras, Lorenço Paini, foi substituído as parede de compensado por alvenaria, novas instalação elétrica e hidráulica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os eventos da terceira idade acontecem todas as quartas-feiras com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, comandada pela secretária Nice Quege.

Na oportunidade, o prefeito Jorge Quege, enalteceu a todos os envolvidos, enfatizando que a terceira idade do município tem um local para seus encontros.

Já Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, também agradeceu a todos os Idosos que sempre tem um abraço caloroso e uma palavra de carinho para com todos nós desta Secretaria, destacou ela.

Também estiveram presentes na inauguração, o vice-prefeito Cleomar Komarchewski; secretária de Educação Marilene Hornick; coordenadora do grupo Lenira Avila que não mede esforços para ver nossos idosos felizes e Jalires Casagrande que auxilia a Lenira e Marcia Pilar que participa do grupo como técnica de enfermagem cuidado e aferindo a pressão dos Idosos.

O Centro de Convivência do Idoso está localizado na rua Avelino Ribas, atrás da Prefeitura no prédio do antigo CRAS.