Primeira Caminhada do imigrante foi um sucesso de participantes

Fazendo parte das comemorações do município de Campo do Tenente, 58 anos de emancipação política foi realizada a Primeira Caminhada do Imigrante, com um percurso de 11 quilômetros. Aproximadamente 250 pessoas participaram desta caminhada e curtiram a natureza e conhecerem as belezas naturais do nosso município.

O percurso de 11 km foi realizado na Comunidade Rural de Buriti e além de trilhas na mata, passou por um dos nove pontos que possuem a “Cruz do Monge São João Maria” em nosso município, onde o Inspetor de alunos Luiz Arruda contou um pouco da história da passagem do Monge pelo local.

A Associação de Moradores de Buriti, serviu Café Colonial antes do início da Caminhada e após, um completo almoço, além de promover uma feira com produtos coloniais, como geléias, conservas bolachas e pães caseiros.

O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo junto a Associação de Moradores de Buriti e Emater/Pr, com apoio da Prefeitura Municipal de Campo do Tenente, Assis Supermercados e A.S.A.S. Resgate (Associação de Socorristas Anjos do Sul).