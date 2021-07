Representantes da Arauco Florestal se reúne com autoridades tenenteanas

Na última segunda-feira (19), prefeito, secretários e alguns vereadores de Campo do Tenente estiveram reunidos no Casarão Villa Anna com representantes da empresa Arauco Florestal com a finalidade de estreitar o relacionamento entre empresa e os órgãos públicos.

Maria Harumi Yoshika que é gerente de Responsabilidade Social e Fundiário da ARAUCO, Márcio Couto coordenador Responsabilidade Social e Fundiário e a Analista de Responsabilidade Social Edenilse Novaki de Avila falaram sobre os serviços prestados na unidade de Campo do Tenente, as ações sociais e investimentos na área de educação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A reunião foi promovida pela secretária de Desenvolvimento, Débora Justus, com objetivo de criar o diálogo entre os setores e dar a oportunidade da empresa responder os questionamentos da população.