4 grandes riscos da internet e como se proteger deles

A Internet está mais sofisticada e acessível do que nunca. A nossa geração hiperconectada evoluiu na maneira como nos comunicamos, entretanto, isto nos deixou mais vulneráveis. Apesar deste ciberespaço parecer um lugar seguro, fraude financeira e phishing são algumas das razões pelas quais os usuários também devem ser cautelosos. Assim, listamos para você os principais riscos de navegação online e como se proteger deles, confira a seguir:

1. Wi-Fi públicos

Muitos estabelecimentos oferecem Wi-Fi gratuito, entretanto, os protocolos de segurança deles não são muito eficientes e os hackers podem ter acesso facilmente as suas ações online. No geral, é seguro acessar o Whatsapp pelo Wi-Fi público, porém, fazer login em sua conta bancária, e-mail ou qualquer outra situação que você precise preencher formulários com seus dados e senhas, este tipo de rede não é indicada.

Como se proteger?Â

Uma solução simples e eficiente para mais privacidade e proteção de dados é o uso da VPN, com ela você consegue estabelecer uma camada de segurança adicional ao dispositivo durante sua navegação online, pois utiliza o serviço de criptografia para transmitir as informações entre o aparelho e o site, impossibilitando o acesso de terceiros aos seus dados. Não há como cometer erros ao utilizar uma VPN, mas é importante fazer uma comparação entre provedores VPN como Surfshark e NordVPN para escolher a melhor opção para você.

2. Páginas inseguras

Se constantemente você se depara com a mensagem: “Sua conexão não é segura” ao acessar um site pelo Google Chrome, é necessário mais cuidado durante a conexão para evitar dores de cabeça no futuro. Isto porque, se estes sites não são confiáveis para o padrão de verificação dos navegadores, seus dados podem estar em perigo. O principal mecanismo de verificação do Google é observar se as páginas possuem o HTTPS, que indica se a troca de dados ocorre por meio da criptografia e obviamente é mais seguro, ao contrário de páginas com o HTTP.

Como se proteger?Â

Procure páginas que iniciam com HTTPS nos sites e não HTTP. Instale o software antivírus e aprimore o firewall do roteador. Não clique em links falsos – use sites que você conhece e confia.

3. Phishing

O principal objetivo desta prática é roubar dados de acesso das vítimas. Para isso, os golpistas usam sites falsos, e-mails, SMS ou mensagens falsas em redes sociais. Alguns são tão habilidosos que é difícil distinguir esta ação.

Como se proteger?Â

Observe o endereço do navegador, para ter certeza de que está em um site confiável e não uma imitação deste (algumas vezes eles trocam uma letra do website ou adiciona uma letra e o registra, desta forma o usuário acha que está no sítio correto, mas adiciona informações em páginas fraudulentas). Tenha cuidado com seus dados, seja sempre cético ao compartilhá-los nas redes. Ignore emails desconhecidos solicitando verificação das suas informações privadas.

4. Malware



Apesar de utilizarmos o nome vírus para todos os códigos que invadem o computador para fins maliciosos, o termo correto é malware e existem várias categorias destes, alguns deles são: Vírus, Worms, Trojans e Ransomware.

Os vírus são códigos que dependem do usuário para se propagar, porque ele se copia em arquivos executáveis.

são códigos que dependem do usuário para se propagar, porque ele se copia em arquivos executáveis. Os Worms , se propagam sozinhos pela conexão de rede ou anexos de e-mail.

, se propagam sozinhos pela conexão de rede ou anexos de e-mail. Os cavalos de tróia não se replicam como os outros, mas provoca ações inesperadas ao computador, danificando o mesmo.

não se replicam como os outros, mas provoca ações inesperadas ao computador, danificando o mesmo. Já o ransomware é um malware que capta dados dos usuários, criptografa e exige uma quantia em dinheiro (geralmente bitcoin) para devolver os dados à vítima e muitas vezes, mesmo após o pagamento, não realiza a devolução.

Como se proteger?Â

Instale um antivírus e um firewall. Examine o computador periodicamente com o seu antivírus. Mantenha atualizações de software, navegadores e sistemas operacionais.

