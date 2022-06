A Inteligência Artificial é um ótimo suporte para preparar seu TCC

Todos os alunos devem se matricular, fazer e apresentar o Projeto de Conclusão de Curso (TCC) para concluir seus estudos e se formar.

O TCC é uma das maiores preocupações dos alunos, principalmente porque exige uma profundidade e amplitude que os alunos não tiveram que lidar antes. Para realizar corretamente esse trabalho, o aluno do último período do curso precisa dedicar tempo e esforço a ele, embora também seja possível fazer um trabalho de qualidade de forma simples e ágil.

Para poder enfrentar o processo de elaboração do TCC, é fundamental ter um tutor para esclarecer dúvidas, orientar na busca de materiais e fornecer conhecimentos relevantes que auxiliem o aluno na elaboração do trabalho. O tutor de ideias deve ter um conhecimento aprofundado no tema escolhido.

Quanto ao tema, é melhor que o aluno escolha um tema pelo qual seja apaixonado, mesmo que não seja tão inovador. É melhor ter fontes acadêmicas de informação que possam ser consultadas do que citar fontes populares, mas de veracidade ou consistência duvidosas. O aluno deve procurar um tema que o estimule e que seja de interesse de mais pessoas.

Uma vez que você tem um tutor e o tema está definido, é estratégico planejar o trabalho para ter um caminho claro que ajude a avançar o trabalho de forma fluida e eficaz.

A Inteligência Artificial é um ótimo suporte para preparar sua TCC. Com a ajuda da IA, você pode economizar tempo e ser mais eficiente na elaboração.

A IA pode melhorar suas habilidades fornecendo uma lista de materiais de leitura, por exemplo. Ele também te ajuda sugerindo perguntas que são relevantes para o tópico que você está estudando e pode até te dar uma análise detalhada das respostas.

Existem até algumas soluções de IA que ajudam você a criar algumas passagens de trabalho. Isso é, sem dúvida, algo muito controverso, pois muitos podem considerar que os alunos não fizeram o trabalho ou que decidiram comprar TCC .

No entanto, pode ser visto de outra forma. A inteligência artificial pode fornecer diferentes versões de um tema e, com base na pesquisa e no conhecimento do aluno, ele realizaria um processo de edição e formatação até encontrar o conteúdo final. De fato, seria gerado conteúdo original, enquanto outros TCCs são preenchidos com citações intermináveis ​​de outros autores que são reproduzidos conforme publicados.

A relutância em usar a IA na academia é compreensível. No entanto, a realidade é que esta tecnologia está a chegar a todas as áreas. Do design gráfico, passando pela detecção precoce de doenças, mudanças climáticas e automação de robôs, até a própria academia, tanto entre professores quanto entre alunos.

Os TCC, mas também qualquer outro trabalho acadêmico pode ser feito de forma brilhante com o uso da IA. O melhor que se pode fazer com os avanços tecnológicos é aproveitá-los eticamente, e o ambiente universitário é o mais adequado para isso.