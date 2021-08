Administração Prisional oferece 52 vagas de trabalho em caráter temporário

A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) recebe até o próximo dia 16 de agosto as inscrições dos interessados em participar do processo seletivo para o preenchimento de 52 vagas de trabalho, em caráter temporário, para atuar no Complexo Penitenciário de Chapecó, Complexo Penitenciário de São Cristóvão do Sul, Criciúma, Itajaí, UPA de São José do Cedro e UPA de São Miguel do Oeste.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As vagas são para Técnico em Atividades Administrativas, Instrutor de Corte e Costura Industrial, Instrutor de Logística na Área Têxtil, Instrutor de Modelagem Digital e Instrutor de Manutenção de Máquinas de Costura. A inscrição custa R$ 50,00 e a remuneração básica será de R$ 3.057,87.

Após a homologação da inscrição, os candidatos vão realizar uma prova presencial na cidade de escolha, que será aplicada pelo Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel (www.ippec.org.br), onde serão testados conhecimentos em Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Informática e Conhecimentos Específicos. A data provável da realização da prova será 05/09/2021. Para mais informações acesse o edital aqui.