Alunos de Papanduva participaram de espetáculo circense

Malabarismos, acrobacias, mágicas, palhaçadas e muita diversão. A arte do Circo Romanos encantou os alunos de todas as escolas do município, incluindo as estaduais, particular e educação especial, professores, diretores, motoristas, pacientes do CAPS, grupos da Melhor Idade e todos os demais que estiveram prestigiando esta atração disponibilizada pelo Governo do Município através da Secretaria da Educação, durante toda a última semana.

Para a Secretária da Educação, Bernadete Wiliczinski, é muito importante o incentivo à arte e à cultura, e isso deve fazer parte da rotina escolar de todos os alunos. “A arte transforma, faz sonhar, a cultura mantém a história viva e conserva as tradições. Devemos incentivar cada vez mais isso tudo”, comentou Bernadete.

O Prefeito Luiz Henrique Saliba, que participou desta atividade assistindo ao espetáculo com o Vice-prefeito Jaime Ianskoski, falou sobre a alegria que o circo proporciona, assim como a importância da cultura e atividades diversificadas para os alunos. “Parece algo tão simples para nós adultos, porém, o brilho nos olhos e o sorriso em cada rostinho, demonstraram o encantamento das crianças pela magia que o circo promove. Com certeza voltamos para casa mais felizes e contagiados em meio a tanta alegria”. Finalizou o prefeito.