Alunos e professora da EEB Virgílio Várzea são destaques com a criação de um jornal cultural

Toda produção do jornal foi construída com trabalhos realizados dentro das Trilhas de Aprofundamento de Linguagens e Produção Cultural que englobam as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura – LPL, Inglês – LEI, Arte – ATE e Educação Física – EFI do Novo Ensino Médio – NEM desenvolvidos pelas turmas (202 e 205), com apoio da equipe pedagógica da Escola de Educação Básica “Virgílio Várzea”.

Claudia Ferreira Ruthes, professora de LPL juntamente com seus alunos iniciaram a construção do Jornal Aliança Cultural, cujo nome surgiu com a criação da logomarca feita pela aluna Milena R. Novack. O Jornal tem como objetivo destacar o protagonismo dos alunos. Poemas, poesias, contos, maquetes, desenhos e muitas outras atividades desenvolvidas estão contidos nos exemplares.

A história de Santa Catarina, de Itaiópolis e seus primeiros imigrantes também fazem parte desse trabalho bem como os patrimônios históricos da cidade e as imagens lindíssimas do município extraídas do livro “Eslavos de Lucena”, que foi base para criação de várias obras.

A disponibilidade e a dedicação dos alunos por um grande período de tempo foram imprescindíveis para a confecção dos trabalhos. Quanto à construção do jornal idealizada e executada pela professora Cláudia, rendeu muitas horas de laboração e empenho.

São 12 páginas de pura cultura e criatividade, cada aluno explorou seu potencial da melhor forma possível, a fim de demonstrar e registrar sua habilidade nesta obra inédita.

A Professora diz estar realizada com o projeto e muito orgulhosa de seus alunos. Ela juntou todos os trabalhos para alcançar um objetivo final. Com apoio financeiro de alguns comerciantes conseguiu torná-lo físico, para que cada aluno receba seu próprio exemplar do Jornal Aliança Cultural.

Um jornal é muito mais do que um simples veículo de notícias, ele transcende o tempo, atravessando gerações e registrando os eventos que moldam o mundo. Como um tesouro de memórias. Um jornal preserva o passado e conecta as pessoas ao longo do tempo, mantendo viva a história para as próximas gerações.

A professora Cláudia e seus alunos sentem-se imensamente gratos a todos que colaboraram para a concretização deste ousado projeto.