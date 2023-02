Amplanorte se fazendo presente no COEGEMAS: gestores de municípios do planalto norte elegem nova diretoria de assistência social

A Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte – foi representada por Maria Herminia, do município de Canoinhas, durante a primeira reunião do ano do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), realizada em Orleans nesta terça-feira (14). A principal pauta da reunião foi a eleição da diretoria para os anos de 2023 e 2024.

A presidência da próxima gestão será ocupada por Fabiana Soberanski, da AMAVI, enquanto a 1ª e 2ª vice-presidência serão ocupadas por Samanta Franzoi, da Granfpolis, e Sabrina Morastoni, da AMVE, respectivamente. A 1ª e 2ª secretarias serão ocupadas por Fabiana Cardozo, da AMUNESC, e Ivone Orso, da AMOSC, enquanto Bruno Ferreira, da AMREC, e Sandra Pinheiro, da AMMOC, ocuparão a 1ª e 2ª tesouraria.

Maria Herminia, destacou a importância do COEGEMAS na gestão das políticas de assistência social nos municípios catarinenses e parabenizou a nova diretoria eleita.

“É sempre muito importante participar de reuniões como esta do COEGEMAS, que têm como objetivo discutir e eleger gestores comprometidos com a assistência social em nosso estado. Como representante da Amplanorte, fico feliz em ver que a eleição transcorreu de forma democrática e que a nova diretoria eleita conta com nomes competentes e engajados. Tenho certeza de que, juntos, poderemos continuar avançando na garantia de políticas públicas mais efetivas e inclusivas para toda a população catarinense”, explicou Maria.

Além dos gestores eleitos, a reunião contou com a presença da FECAM e demais representantes de outras associações de municípios e colegiados.