Arquivo Público de Santa Catarina terá acervo digitalizado

O Arquivo Público de Santa Catarina será digitalizado por meio de um convênio com o com o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O projeto foi trabalhado e pensado durante todo o ano de 2020 e está sendo coordenado pela Diretoria do Arquivo Público, ligada à Fundação Escola de Governo (ENA).

De acordo com a diretora do Arquivo, Aline Ramos Fernandes, será digitalizado aproximadamente um terço do acervo documental e histórico custodiado pelo Arquivo Público. “Dentre os documentos a serem digitalizados, temos as edições do Diário Oficial do Estado de 1934 até 2011, mapas, fotos e quase dois milhões de folhas”, afirma. Os materiais foram selecionados por serem os mais pesquisados e terem valor histórico.

Documentos poderão ser acessados em plataforma digital

Para a preservação, difusão e acesso aos documentos em formato digital, o projeto contempla ainda um repositório arquivístico digital e a plataforma de acesso ATOM. “Diante da importância do projeto, a equipe ENA não mediu esforços para que se tornasse realidade, mobilizando todas as áreas da Fundação”, destaca Tânia Regina Hames, presidente da ENA.

A Diretoria de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado da Administração prestou apoio nas demandas tecnológicas e no parecer de contratação do Ciasc para a digitalização.

“Desde janeiro deste ano, as áreas do Arquivo Público do Estado vêm se preparando. Foram reuniões virtuais de construção dos fluxos de trabalho, elaboração dos manuais de digitalização, descrição arquivística de 62 fundos documentais dos acervos, além da adequação do ambiente onde serão feitos os treinamento dos colaboradores, parametrização da plataforma de acesso e indexação dos metadados, além da preparação dos documentos com higienização, folheamento, restauração e substituição de acondicionamento”, completou Aline.

Texto e Fotos: Arquivo Público de Santa Catarina