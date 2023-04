Arteris Litoral Sul terá Operação Especial nesse feriado de Páscoa

Cerca de 300 profissionais devem atuar com serviços de monitoramento, resgate veicular e atendimento pré-hospitalar na rota de ligação entre as capitais Curitiba e Florianópolis

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Terça-feira, 04 de abril. A Arteris Litoral Sul terá operação especial de atendimento nas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC – agora com atenção para o período da Semana Santa, entre 06 e 09 de abril. Nesse período, o fluxo de veículos esperado para o trecho tem elevação de até 25%, com média de veículos diária por praça de 55 mil veículos – no dia de maior movimento (domingo). Nos quatro dias de feriado a estimativa é de que mais de 970 mil veículos transitem pela rodovia.

Entre os serviços prestados estão a inspeção e monitoramento de tráfego, resgate veicular e socorro com atendimento pré-hospitalar ao longo dos 356 km de rodovias administradas, na rota de ligação entre as capitais Curitiba e Florianópolis. Nessa rota, a Arteris Litoral Sul também disponibiliza nove unidades SOS Usuário com espaço adequado para pausa na viagem, incluindo água, banheiros, fraldários e Wi-Fi.

A concessionária recomenda atenção aos motoristas, principalmente em trechos de aclive e declive – e para com o respeito da distância de segurança entre os veículos.

Confira os trechos destacados para maior atenção ao condutor – para segurança na viagem:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Trecho da Serra do Mar (BR-376) – trânsito opera com sinalização para restrições. No último dia 06 de fevereiro, a concessionária obteve avanço importante nos trabalhos, o que garantiu a viabilização da operação 24h de duas faixas para cada sentido na região do km 668 ao km 669 – trecho em que se concentram as principais obras. O trecho, entretanto, permanece sob monitoramento constante com atenção principalmente para chuvas intensas em curto período, que podem exigir atuação preventiva para segurança do trânsito.

BR-376/PR – 673,420 – Faixa 01 Norte com desvio operando, tendo duas faixas para tráfego;

BR-376/PR – 668,650 – Faixa 03 Norte com desvio operando, tendo duas faixas para tráfego.

BR-101/SC

Em Araquari no km 61,610 – Acostamento da Pista Sul e no km 63,175 – Marginais Norte e Sul

Trecho do Morro dos Cavalos (Palhoça) – trânsito opera com desvio no km 232 – mantendo duas faixas para cada sentido;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além disso, a grande concentração de tráfego nas proximidades dos municípios – trechos urbanos – pode gerar a diminuição repentina de velocidade, exigindo dos condutores a distância segura para prevenção de acidentes.

Centro de Controle e Segurança Operacional

A operação será coordenada totalmente a partir do novo Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Litoral Sul, em São José dos Pinhais.

Inaugurado em outubro, o novo CCSO conta com 263 câmeras exclusivas para o monitoramento do trecho da Litoral Sul, possibilitando a cobertura de aproximadamente 95% do trecho com câmeras, trazendo benefício para o acionamento dos recursos necessários para o atendimento nas rodovias.

Dias e horários de maior movimento

Os dias de maior movimento previstos para o trecho da Litoral Sul são:

Quinta-feira (06) – das 13 às 22h

Sexta-feira (07) das 09h às 11h

Sábado (08) das 09h às 17h

Domingo (09) das 14h às 17h

Restrição para veículos pesados articulados

Nesse período de alto fluxo previsto, a PRF irá proibir o tráfego de veículos pesados articulados (carretas, cegonhas, bitrens, etc.) na Serra da BR-376 (km 648 ao km 682, entre Tijucas do Sul e Guaratuba), em ambos os sentidos, em dias e horários diferentes, conforme a descrição abaixo. A indicação de retorno com rota alternativa será realizada pelos agentes policiais na praça de pedágio de Garuva, no km 1 da BR-101, em Santa Catarina, e no posto da PRF em Tijucas do Sul, no km 662 da BR-376, no Paraná.

Proibição de Veículos pesados – Trecho da Serra do Mar – entre o km 648 e o km 682

Sexta-feira, dia 06 | horário proibido: 14h às 20h, em ambos os sentidos

Sábado, dia 07 | horário proibido: das 06h às 12h, em ambos os sentidos

Domingo, dia 09 | horário proibido: das 12h às 18h, em ambos os sentidos

Segunda-feira, dia 10 | horário proibido: das 06h às 12h, em ambos os sentidos

Serviço ao usuário:

Caso precise acionar a Arteris Litoral Sul, basta ligar 0800-725-1771 (deficientes auditivos: 0800 717 1000). Por meio do site e Twitter, a concessionária também mantém informações atualizadas 24h sobre as condições das rodovias via https://www.arteris.com.br/nossas-rodovias/litoral-sul/apresentacao/ e perfil @Arteris_ALS.

SOS Usuário:

1 BR116 90,300 Sul Piraquara-PR

2 BR376 635,400 Norte São Jose dos Pinhais-PR

3 BR101 1,350 Sul Garuva-SC

4 BR101 46,800 Norte Joinville-SC

5 BR101 79,400 Sul Araquari-SC

6 BR101 129,800 Norte Camboriú-SC

7 BR101 157,400 Sul Porto Belo-SC

8 BR101 192,400 Norte Biguaçu-SC

9 BR101 219,800 Sul Palhoça-SC