Autor do atropelamento do policial militar é preso em Itaiópolis

A Polícia Civil de Itaiópolis, com a participação de policiais civis e militares de Itaiopolis e de Mafra, cumpriu neste dia 20 de março de 2023 o mandado de prisão temporária do autor do atropelamento do policial militar ocorrido na madrugada do dia 18/03/2023, no centro de Itaiópolis.

Trata-se de prisão temporária decretada em sede de plantão judicial, após representação policial feita pelo Delegado de Polícia plantonista, com o parecer favorável do Ministério Público, tomando por base filmagens e depoimentos de testemunhas do acontecimento. O autor do fato, um homem de 21 anos, por meio do seu advogado e familiares, buscou contato com a Polícia Civil para negociar a sua rendição, tendo a sua captura sido realizada na área rural Rio da Areia, em Itaiópolis.

O preso foi conduzido pela Polícia Civil para a Delegacia de Polícia Civil de Itaiopolis, onde foi acompanhado pelo seu advogado no ato de interrogado e depois encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, ficando a disposição da justiça.

Com a prisão do investigado, o Inquérito Policial instaurado pela Delegacia de Polícia Civil da Comarca de ITAIÓPOLIS, que apura o crime de homicídio na sua forma tentada, será concluído dentro do prazo legal.