Câncer de Mama: busca do diagnóstico precoce para multiplicar as chances de cura

A mamografia é o melhor exame de rastreamento precoce para detecção da doença

Buscar o diagnóstico precoce do câncer de mama ajuda a multiplicar a sobrevida. Os pacientes que identificam a doença em fase inicial podem fazer um tratamento mais conservador e também se beneficiam com melhor resultado estético. A mamografia é o melhor exame de rotina para detecção precoce da doença e, hoje em dia, já existem equipamentos, como a Mamografia Digital, da CEDIP – Clínica de Exames de Diagnósticos por Imagem, que é mais confortável para as mulheres e ainda mais precisa na identificação de microcalcificações e lesões antes delas se tornarem clinicamente palpáveis.

Com a pandemia, além da postergação dos exames de rotina, outro fator de risco bate à porta de muitas mulheres. Em 2020, pesquisa da Vigitel, mostrou que os brasileiros atingiram o maior índice de obesidade dos últimos treze anos. E o resultado é ainda pior para o público feminino, que apresentou crescimento de 40% nos índices de obesidade no período.

A obesidade é um fator importante para o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres, notadamente o de mama. O aumento do Índice de Massa Muscular (IMC) pode multiplicar os riscos da doença. O câncer de mama, que atinge mais de 50 mil novos casos por ano no Brasil, é o segundo tipo mais frequente no mundo.

A médica Rosângela Maria Trovo Hidalgo, especialista em ginecologia e obstetrícia, e em radiologia com subespecialidade em radiologia mamária da CEDIP, explica que quanto maior o número de células de gordura no corpo, maior será o volume de estrogênio, hormônio que serve de “alimento” para as células cancerígenas. “No tecido adiposo existe uma enzima chamada aromatase. Resumidamente, ela faz aumentar o nível de estrogênio no corpo, o que é um fator de risco para o câncer de mama. Quanto mais tecido adiposo, mais hormônio”, cita.

O grupo de risco inclui também fatores como mulheres acima dos 50 anos, histórico familiar e reposição hormonal com estrogênio e progesterona por longos períodos nas mulheres menopausadas.

A especialista explica que no caso de histórico da doença de 1º grau (pai, mãe, irmão ou irmã), é importante a avaliação com um médico especialista para saber quando os exames de prevenção devem ser iniciados.

Dra. Rosangela reforça a necessidade de atividades físicas regulares, alimentação equilibrada, avaliações com um especialista e realizar a mamografia anualmente após os 40 anos como prevenção e diagnóstico precoce da doença.

A Mamografia Digital é o exame radiológico das mamas. É considerado o melhor procedimento para detectar câncer e lesões pré-cancerosas, antes mesmo do médico e do paciente conseguir palpá-las. É indicado como exame de rotina para o rastreamento do câncer de mama. É de alta sensibilidade e pode ser chamado também de mastografia ou senografia. O exame é rápido, com pouca radiação e sem desconforto para o paciente. O procedimento completo normalmente leva 15 minutos e as radiografias serão interpretadas pelo radiologista.

