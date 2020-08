Com possibilidade de neve, mínima pode chegar até 7ºC negativos no fim de semana em SC

Os próximos dias serão gelados em Santa Catarina. Uma forte massa de ar frio de origem polar no Sul do Brasil atinge todas as regiões catarinenses, e causará um declínio acentuado da temperatura. Na maior parte do Estado, a máxima fica abaixo de 15°C, e não passa de 5°C na serra. O frio intenso e alta umidade vão aumentar as chances de acúmulo de neve no Planalto Sul no decorrer desta quinta-feira, 20, especialmente à noite. Na madrugada e manhã de sexta, 21, há também condição de neve e chuva congelada nas regiões do Planalto Sul e Planalto Norte, com menor chance para o Meio-Oeste, áreas altas da Grande Florianópolis e Alto Vale do Itajaí. São informações da Epagri/Ciram.

No final de semana a temperatura permanece baixa, com mínima próxima de 0°C a -7°C na madrugada e no amanhecer, com condição de formação de geada. O frio será mais intenso no sábado, 22, e diminuirá gradativamente no domingo, 23. Na Grande Florianópolis e no Litoral Norte, apesar da chance de geada ser menor, a temperatura mínima deve variar de 3 a 6°C.

Cuidado redobrado

Devido ao risco de gelo na pista e em função das ações restritivas da Operação contra o Covid-19, a Defesa Civil solicita que as pessoas não se dirijam para as regiões de Serra sem que tenham reservas já confirmadas. A rede hoteleira já está com a capacidade esgotada e existe a possibilidade de acidentes em função de gelo na pista. O assunto foi tema de conversa entre Governo do Estado e municípios na última terça-feira, 18.

“Estamos orientando os turistas e todo o trade turístico para que as pessoas não subam a Serra sem a reserva em hotéis ou pousadas. Nós atravessamos um momento difícil da pandemia e queremos evitar aglomerações. Esse é um momento de responsabilidade para todos, turistas e moradores de Santa Catarina”, enfatiza o presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari.

A turismóloga da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), Ana Vieira, reforça a recomendação. De acordo com ela, os prefeitos estão preocupados com a possibilidade de ocorrer aglomerações e, principalmente, com a limitação dos meios de hospedagem por causa da pandemia.

“Temos uma preocupação muito grande com as pessoas que vierem para a Serra catarinense sem reserva em hotéis, pois não teremos como acomodá-las. Os municípios estão com as hospedagens lotadas. Em anos anteriores, podíamos fazer isso, mas com os regramentos por conta da Covid-19 isso não será possível. Então, não aconselhamos a vinda para a Serra sem a reserva. É preciso cuidar das pessoas e sermos responsáveis”, disse.

Para a segurança nas rodovias a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está preparando sal para ser jogado na pista, mas a instituição também recomenda que os motoristas evitem transitar em áreas de Serra. Principalmente na Rodovia SC-390, a Serra do Rio do Rastro, que passa por obras. A Polícia Militar vai reforçar o contingente de policiais para dar suporte às ações da Região Serrana.

Confira abaixo dicas de como prevenir acidentes e preservar a saúde durante esse período:

Veja a previsão do tempo detalhada para os próximos dias*:

Sexta-feira (21/08):

Tempo: mais úmido com mais nuvens e condição de chuva fraca na madrugada e manhã, melhorando no decorrer do dia com aberturas de sol na maioria das regiões.

Temperatura: baixa, frio intenso! Condição de neve especialmente para o Planalto Sul e Norte, com menor chance e possibilidade de chuva congelada no Meio-Oeste, Alto Vale do Itajaí e Florianópolis Serrana. A região que tem maior chance de acúmulo é o Planalto Sul.

Vento: sudoeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas no Litoral (40 a 60km/h).

Sistema: intensa massa de ar frio de origem polar no Sul do Brasil.

Sábado e Domingo (22 e 23/08):

Tempo: estável e frio, com sol e poucas nuvens em SC.

Temperatura: baixa com formação de geada nas áreas altas (acima de 700/800m) do estado na madrugada e amanhecer, frio mais intenso no sábado. Durante o dia, temperatura em elevação, agradável.

Vento: sul a sudeste, virando para nordeste no domingo, fraco a moderado.

Segunda-feira (24/08):

Tempo: estável com sol e algumas nuvens em SC.

Temperatura: mais baixa ao amanhecer e à noite, e em elevação durante do dia.

Vento: nordeste, fraco a moderado com rajadas.

*Gilsânia Cruz e Marcelo Martins – Meteorologistas (Epagri/Ciram)