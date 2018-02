Começam as inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas

Compartilhar no Facebook

Foram iniciadas na última quinta-feira (01) as inscrições para o 47° Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios. O concurso, promovido em todo o mundo pela União Postal Universal, tem como objetivo incentivar crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e aprimorarem seus conhecimentos linguísticos.

O tema dessa edição é: “Imagine que você é uma carta que viaja no tempo. Que mensagem você quer deixar para seus leitores?”. Podem participar estudantes da rede pública e privada de ensino com até 15 anos (completos até maio de 2018).

As redações devem ser em formato de carta, escritas a mão, usando caneta esferográfica preta ou azul e conter no máximo 900 palavras. O estudante interessado em participar deve passar por uma seleção prévia em sua escola. Cada escola pode inscrever no máximo duas redações, até o dia 16 de março.

PRÊMIOS

Os três primeiros colocados na fase estadual e as respectivas escolas recebem prêmios em dinheiro. O vencedor da fase nacional, além de troféu e R$ 5.000,00, representará o Brasil na etapa internacional. A escola receberá o valor de R$ 10.000,00.

A vencedora da etapa nacional, em 2017, é da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Sabrina Brito Lira tem 14 anos e cursa o Ensino Médio na Escola Virgem de Lourdes. Também foram classificados na etapa nacional, Fabrício Pupo Antunes, do Mato Grosso do Sul, e Kelian Leite Andrade, de Pernambuco, respectivamente segundo e terceiro lugar. Também foi concedida uma menção honrosa para a representante do Estado de Goiás, Emilly Oliveira Rodrigues, de apenas 11 anos de idade.

O Brasil já venceu a fase internacional do concurso, que acontece desde 1972, em três edições, sendo o segundo colocado em número de vitórias, atrás apenas da China, que tem cinco medalhas de ouro.

O regulamento completo do Concurso Internacional de Redação de Cartas está disponível no site dos Correios, no endereço: www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas