Confira os hospitais que receberão novos respiradores adquiridos pelo Governo de SC

O Governo de Santa Catarina recebeu 100 dos 500 novos respiradores e monitores adquiridos da WEG S.A – empresa de Jaraguá do Sul –, nesta terça-feira, 26, em uma força-tarefa que envolveu equipes do Governo do Estado e iniciativa privada. A distribuição começa nesta quarta-feira, 27, para hospitais da rede SUS de todas as macrorregiões catarinenses.

“Esse é mais um passo importante no combate ao coronavírus. Com esses novos respiradores avançamos na nossa prioridade que é proteger a vida e garantir o atendimento aos catarinenses”, reforça o governador Carlos Moisés.

Saiba para quais unidades serão destinados os novos respiradores pulmonares:

10 unidades para Hospital São José (Joinville)

10 unidades para Hospital Regional do Oeste (Chapecó)

20 unidades para Hospital Marieta Konder Bornhausen (Itajaí)

10 unidades para Hospital São José (Criciúma)

13 unidades para Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Lages)

10 unidades para Hospital Terezinha Gaio Basso (São Miguel do Oeste)

10 unidades para Hospital OASE (Timbó)

10 unidades para Hospital Azambuja (Brusque)

Os critérios da entrega respeitam a taxa de ocupação de leitos e o número de casos positivados das últimas 48 horas. Outros sete equipamentos permanecerão como reserva técnica para suprir eventuais situações de emergência.

Os 500 respiradores foram adquiridos em tempo hábil para o enfrentamento ao Covid-19, graças à fundamentação técnica feita pela Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria, junto à Anvisa, que permitiu celeridade no processo.

“É uma entrega fundamental e que irá reforçar o nosso atendimento hospitalar em diversas regiões, possibilitando a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde”, destaca o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.