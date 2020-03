Coronavírus em SC: número de casos confirmados aumenta para 51

O Governo de Santa Catarina divulgou que o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) até as 8h30 deste sábado, 21, subiu para 51. O estado tem 361 casos suspeitos de Covid-19 e oito pacientes internados com sintomas compatíveis com a doença, entre eles jovens e idosos.

Confira os municípios com casos confirmados (por localidade de notificação): Florianópolis (10), Braço do Norte (6), Tubarão (6), Criciúma (6), Balneário Camboriú (6), Joinville (4), Rancho Queimado (2), Imbituba (2), Chapecó (2), Jaguaruna (1), Jaraguá do Sul (1), São José (1), Itajaí (1), Navegantes (1), Pomerode (1) e Gravatal (1). Os dados oficiais do Governo do Estado são atualizados no site www.coronavirus.sc.gov.br. As notícias relacionadas às medidas para combater a propagação da doença também podem ser conferidas aqui.

O secretário da Saúde, Helton de Souza Zeferino, destacou na entrevista coletiva divulgada ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado na manhã deste sábado que esse aumento é esperado e o Estado está estruturado para isso.

“Sabemos que estes números vão crescer ainda mais e estamos preparados para isso. Nosso intuito com todas estas medidas para que as pessoas se mantenham isoladas em casa é justamente para que possamos começar a desacelerar o processo de confirmações”, destacou.

Zeferino ainda voltou a ressaltar a nova portaria do Ministério da Saúde que passa a considerar comunitária toda transmissão em território nacional. Ou seja, já não há possibilidade de identificar quem foi o causador da transmissão ou quem trouxe o vírus para o país e para Santa Catarina.

“Então hoje o território catarinense como um todo é considerado um local de transmissão comunitária, o que reforça a necessidade de se cumprir as medidas determinadas pelo Estado de ficar em casa em todas as regiões”, reforçou o secretário.

Ações para conter a propagação do vírus

A melhor forma de frear o avanço do coronavírus é a prevenção:

Caso o paciente apresente os sintomas da doença, como febre, tosse, falta de ar, dores musculares e de cabeça, deve procurar atendimento em uma unidade básica de saúde. Não procure um hospital. Lá os agentes de saúde farão o devido encaminhamento, se necessário, e darão as orientações em relação ao tratamento

Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as pessoas devem ligar para o número 136, do Disque Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde

Somente serão transferidos para UPAs ou hospitais pacientes em estado mais grave. Os sintomas do coronavírus são semelhantes ao de gripe e a recomendação para quem não tiver o caso agravado é que fique em isolamento e monitoramento em casa

Idosos e pessoas com doenças crônicas evitem ir a eventos fechados e a locais com aglomeração

Evite viajar se estiver com febre ou tosse

Evite contato com pessoas que estiverem visivelmente doentes, principalmente com sintomas respiratórios (tosse ou coriza)

Higienize as mãos frequentemente, seja com água e sabão ou álcool gel

Evite tocar os olhos, nariz e boca

Pratique a etiqueta da tosse: ao tossir e espirrar, cubra a boca com lenço descartável ou antebraço. Descarte o lenço imediatamente

Se você ficar doente durante uma viagem, procurar imediatamente a tripulação ou equipe médica de bordo

Na viagem, evite a ingestão de alimentos de procedência duvidosa ou inadequadamente preparados

Evite o contato com animais silvestres ou animais doentes

Evite que crianças e adolescentes com menos de 14 anos mantenham contato prolongado com pessoas com mais de 65 anos

Evite a circulação em locais com grande aglomeração de pessoas, inclusive praias, lagos e lagoas