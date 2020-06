Coronavírus: Três Barras vai testar ao menos um morador por domicílio

Prefeitura pretende usar resultados de testagem rápida para definir estratégias para conter avanço do coronavírus. Município não tem mortes pela doença.

Ao menos uma pessoa por família deve ser testada para o coronavírus em Três Barras, no Norte de Santa Catarina. A prefeitura do município com 19 mil habitantes anunciou nesta quarta-feira (3) um cronograma de testagem após adquirir cinco mil testes rápidos.

Se o morador testado tiver diagnóstico positivo para Covid-19, os demais habitantes da residência também devem ser submetidos ao exame, além de ficaram em isolamento social em casa, se não tiverem sintomas graves e precisarem de serviço de saúde.

Segundo o Governo do Estado, a cidade tem 133 pessoas com a doença e nenhuma morte. Em Santa Catarina são 9,6 mil casos e 148 mortes. O primeiro diagnostico de Covid-19 em Três Barras foi em 28 de abril.

A prefeitura pretende, desta maneira, entender o verdadeiro cenário na cidade para estabelecer melhores estratégias de saúde para conter a propagação do coronavírus.

Serão realizados de 500 a 700 exames por semana e duas equipes vão se revezar para atender as pessoas no Centro e em alguns bairros.

Ainda segundo a prefeitura, as pessoas estão sendo convidadas a serem testadas, mas não são obrigadas. Quem aceitar, terá que assinar um termo de consentimento. Os testes devem ser feitos até agosto. Veja as datas de testagem por bairro no site da prefeitura.

Alguns testes já tinham sido feitos no mês passado nos moradores da cidade, mas apenas em pessoas com sintomas. Agora, mesmo quem não tenha sintomas mas queira fazer o exame poderá ser testado.

Outras cidades catarinenses também têm feito testes na população, mas em muitas delas a testagem é aplicada em quem teve sintomas de Covid-19. Em todo o estado foram mais de 32 mil pessoas submetidas aos exames, segundo dados do governo de Santa Catarina.

Fonte: G1